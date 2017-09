USA president Donald Trump nimetas teisipäeval ÜRO Peaassamblee istungjärgul peetud kõnes Põhja-Korea liidrit Kim-jong-uni Raketimeheks, kes on asunud tummaprogrammiga enesetapumissioonile. Trump ähvardas, et kui tekib reaalne vajadus USA ja liitlaste kaitsmiseks, siis ei jää üle muud, kui Põhja-Korea täielik hävitamine.

Põhja-Korea poolt vastas Trumpi ähvardusele samuti New Yorgis viibiv välisminister Ri Yong-ho. „Meil öeldakse, et las koerad hauguvad, kuid karavan läheb edasi,“ rõhutas ta. „Kui ta mõtles, et suudab meid klähvimisega hirmutada, siis on see vaid koera unistus,“ lisas Ri Yong-ho, kes peab reedel ÜRO Peaassamblee istungjärgul kõne.