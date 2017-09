Kurdid võitlevad juba üle saja aasta iseseisvuse eest, kuid ei ole selleni veel jõudnud. Türklased, araablased ja pärslased on iseseisvumist takistanud. Kurde on umbes 32–35 miljonit, kellest valdav osa elab nelja riigi – Türgi, Iraagi, Iraani ja Süüria territooriumil. Juba oma arvukuse tõttu peavad kurdid erakordselt ebaõiglaseks, et neil pole ikka veel oma riiki.

Kõige suuremad õigused on kurdidel Iraagis, kus neil on oma territoorium, president, valitsus ja parlament. Iraagi Kurdistani pealinnas Arbilis on isegi välisriikide diplomaatilisi esindusi. Kurdide lai autonoomia on kirjas ka Iraagi konstitutsioonis. Nüüd tahavad aga just Iraagi kurdid korraldada 25. septembril referendumi, et de facto omariikluse asemel jõuda iseseisvuseni de jure. Sel esmaspäeval otsustas Iraagi ülemkohus siiski sekkuda kurdide kavatsusse ja keelustas referendumi Iraagi Kurdistani iseseisvuse asjus.

Paljud riigid avaldasid juba varem kurdide referendumile vastuseisu. Näiteks USA ametiisikute sõnutsi oleks rahvahääletuse korraldamine provokatsiooniline ja destabiliseeriv. Suurbritannia arvates muutuks regioon referendumi tulemusel tunduvalt ebastabiilsemaks. ÜRO peasekretär António Guterres on öelnud, et kurdide iseseisvumiseks pole praegu kõige õigem aeg. Ka suurem osa araabia maadest on teatanud oma vastuseisust kavandatavale referendumile. Kurdid aga ei soovi enam referendumit edasi lükata, sest seda on juba mitu korda tehtud.