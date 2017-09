Raplamaal elav metsavana Arvo Saidla ennustas, et tänavune sügis tuleb erakordselt pikk ja paduvihmane.

„Usun, et võib-olla kolm-neli päeva on soojem, siis tuleb vihmane ja läheb natukene jahedamaks, sest tuuled on olnud praegu kirdest ja idast,“ vahendab Menu Saidla sõnu saatest „Vikerhommik“.

Ta kinnitas, et järgmisel nädalal on umbes neli päeva väga ilusat ilma. „Oktoobri alguses on natukene jahedam, kuni seitsmendani,“ lisas ta.

Ühtlasi kinnitas Saidla, et ilma hoovihmata sügisel ei saa, kuid 17.-20. oktoober toob taas ilusa ilma.