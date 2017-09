Eilne maavärin Mehhikos purustas riigi pealinnas mitmeid ehitisi, sealhulgas ka Enrique Rebsameni nimelise põhikooli hoone, mille varingus hukkus 21 last ja neli täiskasvanut.

Päästetööd kokkuvarsisenud koolihoone juures (Reuters / Scanpix)

Meedias on katastroofi sümboliks saanud 12aastane Frida Sofia, keda päästjad vihma ja pimedust trotsides rusude alt juba teist päeva kätte saada üritavad, kirjutab Daily Mail. Rusude vahelt kostuv lapse hääl andis lootust, et kokku varisenud koolihoone alt on võimalik leida ellujäänuid. Päästetöödel osalenud meedik Alfredo Vega kinnitas, et laps on tõepoolest elus. Samuti teatas ta, et nad pole leidnud ühtki tüdruku sugulast. Foro TV andmeil võib soojuskaamera info põhjal arvata, et lapse läheduses on veel kaks inimest. Päästetööd lapse välja saamiseks jätkuvad.

Resiste Frida Sofía, nuestras oraciones hacia ti 🙏🏻 pic.twitter.com/08k9RRgRlh — Brozo (@brozoxmizwebs) September 21, 2017

Pärastlõunase seisuga oli Mexico Citys rusude alt päästetud 52 inimest. Ametnikud sotsiaalarengu osakonnast teatasid Twitteri vahendusel, et nad ei peatu. Mehhiko presidendi Enrique Peña Nieto sõnul on päästetööd olnud võidujooks ajaga. „Elude päästmisel loeb iga minut,“ kirjutas ta enda kontol.

Maavärina, mille magnituud oli 7,1 tagajärjel hukkus vähemalt 245 inimest, vigasaanuid on ligi 2000.