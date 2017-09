Möödunud nädalal lahvatas tõeline suhteskandaal kui kõigi Eesti meediaväljaannete postkastidesse tuli vihjekiri, et rokkar Tanel Padari pruut Kristel Mardisoo on abielus teise mehega – tapetud suurärimees Mait Metsamaa poja Andreasega.

Abieluvararegister kinnitas kahtlust ja näitas, et Kristeli isikukoodiga, kuid Metsamaa perekonnanime kandev Kristel on tõesti abielus Andreas Metsamaaga ning paari on mindud mullu. Reedeses Kroonikas kinnitas Kristel, et on tõesti teise mehega abielus ning elab Tanelist lahus. Tanel ütles Publikule, et Kristeli abielu-uudis tuleb talle üllatusena.