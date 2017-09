Tänases „Kättemaksukontori“ osas peab detektiividekolmik lahendama ülimalt eluohtliku ja kurva juhtumi. Kogu Tallinna on haaranud noorte inimeste massiline enesetapulaine.

Peagi selgub, et selle taga on internetis tegutsev salapärane FMR. Enesetapjate arvutite taustapiltideks on liblikad, tubade seinu kaunistavad liblikad ning samuti on lõigatud noorte käte peale liblikad. Kurjategija paljastamiseks liitub detektiiv Luna ise enesetapjate grupiga, kuid keegi ei oska aimatagi, mida see saatuslik käik endaga kaasa toob.

„Kättemaksukontor: Kuldne liblikas“ täna kell 20.30 TV3s!