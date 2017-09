Särtsakas ja kuum naisräppar Tiiu on tulistanud internetiavarustesse uue ja muusikavideo loo, mis kannab nime „2109“.

Palale on valminud koostöös DotFilmsiga ka omanäoline video, milles näeme Tiiut ja loos kaasa tegevat Oliviat kehastumas vanamemmedeks. Koos räpivad nad Balti jaamas ja tätoveerimissalongis, kus Tiiu saab video vältel omale päris tätoveeringu.

Miks on loo nimeks „2109“? Sest nii Tiiu kui Olivia sünnipäev on just 21. septembril.

Sõnade autoriteks on neiud ise, ning muusikalise poole eest vastutab Prospecta, kes on ka Tiiu 2017 aasta kevadel valminud ja palju furoori tekitanud loo „Bang bang“ muusika loojaks.