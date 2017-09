Pärnu kesklinnas aadressil Kuninga 36 võib leida Gruusia restorani Kolhethi, mille eesmärgiks on pakkuda koduseid ja ehedaid roogasid ning ühtlasi tutvustada Gruusia (Georgia) ja Kaukaasia kultuuri. Seda kõike mõnusas ja ehedas atmosfääris.

Kolhethi menüüs on tõelised Gruusia köögi pärlid – kerged salatid, maitsvad supid ning rikkalikud ja mahlased šašlõkipraed. Magusasõpradele on ideaalne aga hõrgutav gruusiapärane meekook. Samuti ei jäta kedagi külmaks sakartvelode rahvusliku pagari tooted.

Kolhethi veinivalikust leiab suure valiku Teliani Valley veine.

Restoranis on mõeldud ka pere pisematele – neile on eraldi lastemenüü ja mängunurk. Ka lemmikloomad on lubatud.

Tööpäeviti rõõmustatakse soodsate päevapakkumistega.