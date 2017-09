Kuigi Briti kuningakoda andis mõista, et prints Williami kolmas laps tuleb ilmale aprillis, kahtlustab kõmuajakirjandus, et Kate Middleton hakkab sünnitama juba varem.

Printsi esindajad teatasid kolm nädalat tagasi, et Kate on lapseootel ning kannatab taas kord ränga iivelduse all, mis ei luba tal ametikohustusi täita.

Kuid prints William teatas hiljutisel heategevusüritusel ühele ämmaemandale: „Jõudu tööle, me võime teiega varem kohtuda, kui te arvate!“ Sellest järeldas The Mirror, et Wiliami ja Kate'i kolmas laps sünnib pigem märtsis.