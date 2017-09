Portugali meedia teatab, et tänavuse Eurovisioni võitja Salvador Sobral, kes juba mõnda aega maadleb tervisehädadega, on praegu Santa Cruzi haiglas, kus võitleb oma elu eest.

Salvador andis juba septembri algul teada, et tema tervis on kehvapoolne ning ta peab mõneks ajaks muusikaareenilt taanduma. „Pole enam kellegi jaoks üllatus, et mu tervis on õrn. Mul on probleem ja kahjuks on käes aeg anda oma keha teaduse kätesse ning eemalduda kontsertide andmisest ja muusikategemisest. Pean eemalduma tavaelust ja minema teise, kus minu probleem lahenduse saab. Kahjuks ei tea ma, kui kaua see aega võtab,“ andis ta oma Facebooki lehel teada.

Nüüd teatab Portugali ajakiri „TV7 days“, et laulja on raskes seisus Santa Cruzi haiglas. „Seal on masinad, mis aitavad tema organeid,“ ütleb allikas. Kuigi Salvadori meeskond ei ole mehe tervislikku seisundit kommenteerinud, väidab Portugali meedia, et Sobral võitleb südamepuudulikkusega ja ootab südamesiirdamist. Väidetavalt on Salvador seda oma sõbrale tunnistanud.