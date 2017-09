Möödunud nädalavahetusel sõudis oma kallima Joannaga abieluranda ansambli Púr Múdd muusik Oliver Rõõmus. Saja külalisega pulm peeti PADAs ja pidu Widescreen Studios.

„Ma võtan omale naise ja olen temaga elu lõpuni koos. Sellise mõtteviisiga olen üles kasvanud ja ma arvan, et see on õige,“ rääkis Oliver Õhtulehele mõned päevad enne pulmapidu.

Pulmaisaks oli Tõnis Milling ning pulmapidu peeti mustvalges temaatikas. „Inimesed, kes meid teavad, teavad ka, et meile meeldivad puhtad toonid ja kogu pulm on nendele üles ehitatud,“ rääkis paarike, et sõna „minimalistlik“ kirjeldab nende pidu tabavalt. Joanna kleidi õmbles Katrin Pikki ning noored pani paari pastor.