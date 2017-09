Talendisaate „America's Got Talent“ võitjaks kuulutati 12aastane laulev kõhurääkija Darci Lynne Farmer.

Saatejuhilt Tyra Banksilt rõõmusõnumit kuuldes puhkes tüdruk oma mängujänes Petuniat vastu rindu surudes nutma, kirjutab Daily Mail. Vapustava lauluhäälega Darci Lynne tunnistas võistluse algul, et oli hakanud kõhurääkimisega tegelema häbelikkusest võitusaamiseks. Finaalis lõi ta nii publiku kui ka žürii pahviks, võttes kampa teisegi nuku ja esitades The Beatlesi hiti „With a Little Help From My Friends“.