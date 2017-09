Tallinna lennujaamast hommikul kell 6 Küprosele lendama pidanud lennuk on juba tunde hilinenud. Reisijad ootavad siiani lennujaamas ja on juba kaks korda toidutalonge saanud. Reisijatele öeldi, et uus info tuleb kell 15. Kell 14.30 tuli reisijatele teade, et tehnilise rikke põhjustas lennuki mootorisse sattunud lind. Lennu hilinemine venis pikale, kuna tehnik kutsuti Vilniusest kohale.

Järgmine info tuleb alles kell 15. (Kojalolija pilt) „Rohkem me infot ei tea, kui seda et iga tunni aja tagant öeldakse, et lend lükkub tehnilise rikke pärast veel edasi. Nüüd jagati meile juba teist korda söögitalonge,“ ütles üks reisijatest ja lisas, et lendu ootavad inimesed on juba korduvalt turvakontrolli läbinud.

„Olime Schengeni ruumist väljas ja meid lasti lennujaama peale, oleme iga kord turvakontrollist läbi läinud, mis inimesi õudsalt vihastas, sest esimesel korral ei olnud seal midagi organiseeritud. Hakkasime lennujaama sissekäigu juurest tulema, nagu me siseneksime esimest korda ja hakkaksime oma piletit alles vormistama. Kõik vedelikud, enne ostetud veepudelid, oli vaja jälle ära visata. Nad pakkusid ka selle välja, et joogu kohapeal ära. Me siin naersime selle üle ka veidi, et kui keegi oleks mingi kalli konjaki seest ostnud, siis kas selle oleks ka seal kohapeal siis kambakesi sisse kulistanud või prügikasti visanud,“ kirjeldas kohalolija.

Kohalolija sõnul on osad reisijad lennu edasi lükkumise pärast ikka pahased, sest osad on lastega ja tegelikult on üks puhkepäev raisku lastud. Ise võtab ta aga asja huumoriga. „See on natuke naljakas, et palju sa selle 10 eurose toidukupongi eest süüa jaksad, me joome siin õlut juba. Asjasse tulebki huumoriga suhtuda,“ ütles ta lõpetuseks. SamrtLynx pressiesindaja Ilva Priedniece seletas, et kontrolli käigus avastati lennuki juures tõesti tehniline viga, millega praegu ka tegeletakse. Ta ei osanud öelda, kui kaua reisijad veel ootama peavad.