Riigikogu suures saalis toimus täna olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed“ arutelu. Sõna võtsid eurosaadik Marju Lauristin, näitleja Jaak Prints ja teoloog-õpetaja Toomas Jürgenstein. Rahvasaadikutele meeldis Printsi hirmude-kõne, kuid häiris küsimuste esitamise võimaluse puudumine. Mõned saadikud lahkusid selle peale saalist. Igor Gräzin süüdistas esinejaid ürituse sotside ideoloogia kihutuskoosolekuks muutmises ning riigikogu aja raiskamises EKRE-le „ärategemiseks“.

Vaata videot ja loe blogi!

Euroopa Parlamendi liige, professor Marju Lauristin esines ettekandega „Liberaalse demokraatia tähtsus Eesti iseolemises“. Näitleja Jaak Prints kõneles teemal „Me ei pea kartma“. Õpetaja ja teoloog, sotsiaaldemokraatide parlamendifraktsiooni liige Toomas Jürgenstein esines ettekandega „Rahvusluse rikkusest“.

Pärast professor Lauristini ja saadik Jürgensteini ettekandeid oli riigikogu liikmetel võimalus esitada küsimusi, seejärel avati läbirääkimised, kus sõnavõttudega esinevad riigikogu liikmed, parlamendi komisjonide ja fraktsioonide esindajad.

Läbirääkimistel võtsid sõna Mart Nutt, Andres Herkel, Hanno Pevkur, Martin Helme, Barbi Pilvre, Peeter Ernits, Mart Helme, Jüri Adams, Oudekki Loone, Jaak Madison, Külliki Kübarsepp, Igor Gräzin, Jaanus Marrandi ja Henn Põlluaas, kes kõik tõid esile demokraatiaga seotud erinevad aspektid ja seisukohad.

Lauristin alustas oma sõnavõttu rahvuslaste-euroskeptikute sarjamisega

„Mulle meenutab meie parempoolsete retoorika tihti Viktor Kingissepa sõnavõtte. Eesti rahva hulgas on inimesi, kel on vihameelne hoiak ja ma ei viita riigikogu nurgas olevatele. Ilma selleta demokraatia ei toimi,“ ütles esimene esineja Marju Lauristin. Ta asus kohe sarjama Euroopa rahvuslasi-euroskeptikuid Marine Le Peni ja Nigel Farage’i rääkis nende Putini-meelsusest ning tõi paralleele EKREga, mis viimaseid tõsiselt pahandas.

“Meil on tekkinud tendents, kus kasutatakse ära inimeste igasugust pettumust, olmelist meeleheidet ja teatud sotsiaalset viha, mis tekib ju ikka siis, kui ühiskonnas on ebavõrdsus suur,” rääkis Lauristin, tunnistades, et Eesti ebavõrdsus on üks Euroopa suuremaid.

Lauristin kutsus demokraatlikke ja liberaalseid väärtusi kõigiti kaitsma ja hoidma. “Need on väärtused, mille pärast me võime olla kindlad, et kuigi meie palgad on madalamad kui Soomes, siis suur osa meie noortest ei lähe ei Soome, ei Rootsi, ei Saksamaale ega Ameerikasse. Nad on siin, sest meie ühiskond annab neile võimaluse vabalt hingates ennast teostada,” lausus Lauristin.

Meil on põhjust hoida kokku, hinnata seda konsensust, mis meil on, ja püsida ka terve talupojamõistuse tasemel, lisas ta.

“Selline pinnas tekitab aluse emotsionaalseks reaktsiooniks ja vihaks ning kui seda hakatakse ära kasutama poliitilise kasu lõikamiseks, siis on see poliitiliselt vastutustundetu. Liberaalsed demokraatlikud väärtused on selles mõttes tõesti ohus, kui neid hakkab ründama pimedate emotsioonide laine, mida võib valla päästa kergesti, aga ohjas hoida on tegelikult raske,” tõdes Lauristin, kelle sõnul on teatud poliitilised jõud suutnud tekitada paljudes inimestes emotsionaalse paanika, et Eestis on kõik hukas, et midagi hirmsat on juhtunud ja et kuskil müüakse midagi maha.

Eriti teravate kriitiliste sõnavõttudega silma paistnud Igor Gräzin nimetas Lauristini esinemist SDE parteikoosolekuks riigikogu töö ajal. "EKRE on samasugune vähemus nagu seksuaalvähemused. On väga inetu rääkida, et ühed on halvemad kui teised. Ei tohi tulla oma ideoloogiat ajama parlamendi töö ajal." Lauristin kinnitas, et see on parlamendi töö osa ja seda peaks rohkem tegema.

Gräzin tuletas meelde, et demokraatia lõpp algab sildistamisest: "Ütled fašist-natsist ja lülitad aju välja. Kui palju inimesi, kes tervitasid EKRE tulekut riigikokku? Neid oli vähe. Sotsid nägid neis kohe oma verivaenlasi. Kas mäletate Vao põlengu lugu? Kui toonane sotsist president Ilves andis käsu kõigil kollektiivselt häbeneda ja otsida valget noort meest, soovitavalt EKRE sidemetega. Ja kui teda ei leitud, siis oli juhtunust kõigil ükskõik."

Näitleja Prints tunnistas, et on hakanud kartma

„Terve Eesti kardab. Kardetakse, et keegi parem võtab su töö ära. See saal [riigikogu] on pankadele võlgu 7 miljonit eurot. Mis saab siis kui teie kaotate oma töö? Kas te ei tunne vahel seda hirmu? Mina olen näitleja, juhin firmade peoõhtuid ja pärast loen nende konkurentide reklaame. Olen veidi raha kõrvale pannud, et osta endale kunagi majake, mida koduks nimetada. Aga riik on meie kodu,“ oli näitleja Jaak Printsi sõnavõtu säravaim mõte.

„Keda kardad, Eesti? Kas sa kardad Venemaad? Kas sa kardad Euroopat? Kas sa kardad pagulasi? Kas sa kardad neid, kes pagulasi kardavad? Kas sa kardad liiga suurt meteoriiti, mis ühel päeval tühjusesse ilmub ja ilma ühegi loogilise seletuseta just meie poole suuna võtab? Kardad sa, et me rahvusena kaome? Kardad sa, et rahvusluse sildi alla poevad ka need, kes pöörduvad teiste rahvuste vastu? Kardad sa, Eesti, et meid on liiga vähe − seda oled sa ju alati kartnud. Kardad sa meie keele hääbumist? Kardad sa meie ajaloo, kultuuri, tuleviku, lootuste, unistuste purunemist? Või kardad sa, Eesti, et pööraste muutuste trummel, mis keerleb üha hüpnootilisemal moel, raputab paigast me vähesegi kindlustunde? Kardad sa vaesust? Kardad sa viha? Kardad sa ebavõrdsust? Sest mina kardan seda kõike,“ esitas Prints hunniku küsimusi parlamendi kõnetoolist.

Ta pöördus riigikogu poole: „Palun ärge tehke nii. Inimeste õigustatud hirmude konverteerimine häälteks ei ole lahendus, vaid see on küüniline poliittehnoloogia ehk teisisõnu − argus. Kuid te teate seda ju isegi. Te teate, muidu poleks te siia võlgu täis ruumi saanud.“

„Ma usun, et paljud teist tegelevad probleemide õhutamise asemel nende lahendamisega. Soovin teile selleks palju jõudu. Aga ärge unustage siis meid, kes me kardame. Ärge unustage meile selgitamast. Ärge unustage meiega rääkimast,“ soovitas Jaak Prints. „Mõistke meie hirme, aga ärge tekitage neid. Sest me oleme nendes hirmudes koos. Nagu me oleme ka kõiges muus ja alati – koos.“

Jürgenstein: tehkem vahet suuremeelsel ja valgustatud rahvuslusel ning selle karikatuuril

„Intellektuaalselt alahinnatud rahvuslus võib kujuneda organisatsiooniks, kus ratsionaalsed argumendid kaotavad jõu ning loeb vaid pühendumus. Niisugusele maailmavaatele saab ainult kaasa tunda. Dünaamilisust ja muutuvust eeldav vaade rahvuslusele nõuab avatust ja dialoogi,“ kinnitas ta.

„Küllap on aeg hakata vahet tegema mitmekesisel, suuremeelsel ja valgustatud rahvuslusel ning selle intellektuaalselt ja emotsionaalselt kärbitud, huumorist vabastatud karikatuuril,“ sõnas Toomas Jürgenstein.

Martin Helme: sotsid reetsid täna oma ihaluse totalitaarse ühiskonna järele

„Küsimuste esitamise keeld on meie jaoks esiteks märk sellest, et Prints kannab näitlejana riigikogus ette kellegi teise teksti. Teadmata autori või autorite tekstide esitamine parlamendi ees ei peaks kuuluma hea parlamentaarsete praktika juurde,“ ütles EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme.

„Teisalt reedab küsimuste esitamise keeld ka seda, millist ühiskonda sotsid ihalevad - lõpetada dialoog ja pidada rahvale monoloogi. Monoloogis ei ole midagi demokraatlikku, vastupidi, monoloogi peetakse totalitaarsetes ühiskonnas.“

Helme sõnul ei ole nende fraktsioon nõus, et riigikogus lubatakse pidada monolooge. "Seepärast lahkus meie fraktsioon Printsi ettekande ajaks saalist. Sotsid pidagu oma monoloogi üksi," ütles Helme.