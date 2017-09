Denes Kattago

Lauristin tunnistab, et teda on telefonitsi ähvardatud tappa, süüdistatuna reetmises. Ta rõhub rohkemale mõistmisele ja sallivusele. Toob näitena oma Tallinna ööbimiskoha lähedal asuva LGBT keskuse purukspekstud sildile. "Eestis on tendents sotsiaalseks vihaks, meil on suurim ebavõrdsus Euroopas. See pinnas tekitab alust emotsionaalseks rekatsiooniks ning seda kasutatakse poliitikas ära. Liberaalsed väärtused on seetõttu ohus. Euroopa ajalugu teab kui raske on seda ohjes hoida. Euroopa on näinud seda Saksamaa näitel."