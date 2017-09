„Kui jäin autoga liiva sisse kinni, tuli linnapea appi ja üheskoos leidsime traktorijuhi, kes mu auto välja tõmbas. Tundsin, et olin linnas väga teretulnud ja inimesed olid sõbralikud ja abivalmid,“ meenutab Sander, et linnapeaga sõbrustamisest tõusis vaid kasu.

Sel ajal, kui Sander Texases resideerus ning raamatutega kauples, tabas osariiki kolmanda kategooria orkaan Harvey, mille mõjuvõimu ka noormees tunda sai. Kuid seda positiivses võtmes. „Minu müügipiirkond jäi orkaan Harvey ääreale ning midagi eluohtlikku ei olnud. Vihma tuli paari päeva jooksul ligi pool meetrit, see muutis paljud teed läbipääsmatuks. Tõtt öelda tegin müügitulemustes parimad päevad just orkaani ajal, kuna koolid olid suletud ning kõik inimesed olid kodus.“

Raamatuostja tuttav mormoon käis Eestis misjonitööd tegemas

Ka Agnes Järvelaidi jaoks oli tänavu viies raamatusuvi. „Tundsin, et ainult ülikooli diplom elus edu ei taga ning et olla tööturul konkurentsivõimelisem, on vaja omandada mitmeid oskuseid. Kogu suhtlemis-, müügi- ja juhtimisoskused olid minu jaoks äärmiselt olulised ning seetõttu otsus minna oli tegelikult üpris loogiline ja lihtne,“ räägib neiu, miks ta programmiga liitus.

Agnese meenutab, et müügitöö polnud pelgalt meelakkumine ning teda viis sihile see, et ta ei lasknud pead norgu. „Üks päev hakkas kuidagi väga vaikselt, paljud olid läinud lastega kooli eelteste tegema, sest enne, kui kool algab, vaadatakse, kas laps sinna üldse kõlbab ning testi põhjal otsustatakse, kas ta läheb lollide või tarkade klassi. Ma ei saanud sel hommikul inimesi kuidagi end kuulama ning kõik tormasid algava kooliaasta pärast kuskile,“ meenutab neiu.

Agnes käis ukselt-uksele ja suur oli tema rõõm, kui ühes majas keegi ka temaga rääkima tuli. Küll aga keeldusid ka need majaelanikud raamatuid ostmast. „Soovisin siis neile head päeva ja jätsin oma visiitkaardi. Eks iga päev kuuleb väga palju „ei“-sid ning tavaliselt need mind üldse ei mõjuta. Kuid tol hetkel olin natuke kurb, et nad aega ei võtnud.“ Aga juba tunnike hiljem võttis perekond Agnesega ühendust ning palus tal tagasi tulla.

„Kui maha istusime, siis vanemad selgitasid lastele ka, et peavad nüüd hästi tasakesi istuma ja kuulama, mis ma räägin ning et mängida ei tohi. Minu külaskäiku koheldi kui ülitähtsat sündmust,“ räägib Agnes. Pererahva meelt oli muutnud Eesti päritolu, mis oli välja toodud tema visiitkaardil. „Tolle pereisa sõber oli mormoon, kes oli käinud Eestis misjonäri reisil. Pereisa oli kohe peale minu külaskäiku enda sõbrale helistanud ning Eesti kohta uurinud.“

Sel samal päeval koputas Agnes veel ka linna uhkeima maja uksele ning tõdes, et kiidusõnad toovad müügiedu. „Ema Amy tuli lõpuks uksele ning nagu ikka esimese asjana ütles, et tal pole aega ja väga midagi osta ka ei taha. Ütlesin siis, et pole hullu ja tegin komplimendi, et tal on linna kõige ilusam maja. Amy oli muidugi väga meelitatud ja tuli välja, et nende eelmine maja oli tulekahjus hävinud ning olid just äsja sisse kolinud,“ meenutab Agnes.

Tuli välja, et need raamatud, mida Agnes talle müügiks pakkus, olid kodupõlengus tuhaks muutunud. „Lõpuks ostis ta endale kõik need raamatud, mis tulekahjus hävisid ja veel ühe uuema seeria, mida tal varem polnud.“

Päevatasu kõrgem kui Eesti keskmine kuupalk

IT-tudeng Taavi Ilmjärv ütleb, et igainimene, kellega raamatuid müües kohtutakse, on omamoodi eriline. „Kõigil on oma lugu rääkida. Kohtud suve jooksul umbes 3000 erineva inimesega. Kuuled ja näed asju, mida ei oskaks tavaelus ettegi kujutada. Näed millist elu tahaksid kunagi ise elada, teisalt näed elu mida ei tahaks elada,“ räägib noormees. Temal oli sel aastal juba kuues suvi, kui ta USA-s raamatuid müümas käis.

„Ka imedemaal Ameerikas on inimesi, kes elavad väga kehvades tingimustes. Mitte, et nad oleksid vaesed, aga nad lihtsalt ei viitsi koristada. Teisalt kohtud väga edukate inimestega - ettevõtjad, arstid, juristid, filmistaarid,“ loetleb ta. „Mäletan esimese ukse ärevust, et ei tea kes seal teisel pool on. Oli täiesti normaalne inimene.“

Taavi nendib, et raamatute müümine on nagu Ameerika mäed. „Koged kõige kõrgemaid emotsioone, kui teenid päevaga rohkem kui keskmine Eesti kuupalk, kuid ka kõige madalamaid emotsioone, kui istud oma autoga mudamülkas keset pärapõrgut kinni ja mõtled, et kuhu nüüd sattusin.“ Taavi sõnul on pärast väljakutseid ja kogemusi täis suve aga tunne, et võiks terve maailma ära vallutada.

Eesti tudengid müüsid sel suvel USA-s ligi 200 tonni raamatuid

Southwestern Advantage'i programmiga Ameerika Ühendriikides haridusteemalisi raamatuid müümas käinud 324 tudengit jõudsid möödunud nädalal kõik Eestisse tagasi. Ettevõtja Eesti haru esindaja Erki Kuke sõnul näitavad esialgsed tulemused, et taas on just meie tudengid teistele silmi ette tegemas. “Eelmisel aastal suutsid ligi 1500 raamatumüüja seast parimad tulemused teha just Eesti tudengid ning ka see suvi on esialgsete andmete järgi meie tudengid ettevõtte paremiku hulgas,“ räägib ta.

Tänavu suvel müüsid Eesti ja teiste riikide raamatumüüjad teavikuid kokku 9 miljoni dollari (7,5 miljoni euro) väärtuses. Autodega kärutati mööda Ühendriike umbes 1,5 miljonit kilomeetrit, jalgratastel vurati 170 000 kilomeetrit. Raamatumüüjad tegutsesid 22 osariigis ja ka kuues Kanada provintsis. Läbi käidi 1,6 miljonit kodu.