„10. augusti ja 24. augustiTartu Ekspressis ilmunud lood minu pedofiiliasüüdistustest ja võõra korteri hõivamisest Laial tänaval on mu väljavaateid tööturul kõvasti kahjustanud,“ kirjutab Jevgeni Golovan.

„Nüüd jagavad kõik inimesed Facebookis minu nime ja pilti – aitab naljast! Meil kasuema Niina Rätsepaga on omavahelistes suhetes kõik korras ja seda kinnitab ka linna sotsiaal­osakond, kes on meil külas käinud. Mingit ähvardamist siin ei toimu ja tuleks see kõigile lugejatele selgeks teha. Kellel meie suhtes mingit ütlemist on, pöörduge edaspidi politseisse, mitte ajakirjandusse. Minu kriminaalhooldaja on täielikult minu poolt: miski ei õigusta teise inimese vägistajaks või pedofiiliks nimetamist.

Peale minu ei hoolitse Niina eest mitte keegi, kuigi ta vajab pidevat abi. Kui midagi juhtub, olen mina ainuke, kes reageerida suudab. Tütar elab ju 30 kilomeetri kaugusel ja tal on oma perega tegemist. Mina kutsun emale pidevalt kiirabi – kui ma oleksin selline jätis, nagu ajalehes kirjutatakse, võiksin ta ju lihtsalt pikalt saata. Ja mina olen pedofiil?“

