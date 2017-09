Keskerakondlasest riigikogu liige Peeter Ernits palub prokuratuurile tehtud avalduses uurida, kes kirjutas Kambja vallas kandideerimisest loobumise avaldusele tegelikult alla: inimene väidab, et tema seda ei teinud.

Kambja valla valimiskomisjon tuvastas viis inimest, kelle keskerakonna Tartumaa piirkonna juht Peeter Ernits olla väidetavalt pettusega valimisnimekirja meelitanud, Ernits on pettusekahtlust eitanud. „Need viis inimest võtsid oma kandidatuuri tagasi pärast seda kui vallaametnikud neid mõjutasid,“ sõnab Ernits, kes nüüd on pöördunud avaldusega prokuratuuri. "Palusin uurida, kes kirjutas ühele kandideerimisest loobumise avaldusele alla. Inimene ise väidab et tema seda ei teinud."