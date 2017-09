„Meil ei saa olema Eesti õigusriigis Eesti NSV prokuratuuri, kus on olemas mingid menetluskorrad, kus kirjutatakse prokuröridele ette need poliitilised lahendid, millest nad peavad juhinduma ja millest mitte,” kinnitas justiitsminister Urmas Reinsalu riigikogulasele Igor Gräzini arupärimise peale, kus too küsis: kas Kaur Kenderi lapsporno valmistamise süüasjas õigeksmõistva Harju maakohtu otsuse edasi kaevanud prokurör Lea Pähkeli (pildil) suhtes alustatakse distsiplinaarjuurdlust.

„Kogu loogika riikliku süüdistuse toimimisel on üles ehitatud sellele, et prokurörid on sõltumatud,” sõnas Reinsalu. Gräzin teatas Riigikogu infotunnis, et kas me anname endale aru, et Pähkel oleks võinud tegelda millegi olulisemaga sel ajal. „Justiitsministril lasub kohustus tuua prokurör mõistusele distsiplinaarkorras. Ja kui prokurör ei ole võimeline kasutama maksumaksja raha õigesti, siis tuleks ta võtta distsiplinaarvastutusele.”