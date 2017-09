Reformierakonna auesimees Siim Kallas avaldas Facebookis järelehüüde Valve Kirsipuule, meenutades oma kauaaegset erakonnakaaslast kui seltskondlikku, sooja ja elurõõmsat inimest. Siim Kallase sõnul oli Valve Kirsipuul kõik, mida tõelisele poliitikule on vaja.

„Valve Kirsipuu oli alati kohal. Kohal kõikidel aruteludel, kohal seltskondlikel üritustel. Alati oli tal oma arvamus, alati küsis ta midagi, alati vaidles ta kellegagi," meenutas Kallas.

"Näis, et see kestab igavesti. Aga teda ei ole enam. See on väga kurb teadmine.