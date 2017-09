Briti ajakirjanduse teatel käib õukonnas kibe võimuvõitlus. Elizabeth II kauane erasekretär Sir Christopher Geidt lahkus ametist, põhjuseks väidetavalt troonipärija prints Charlesi ja tema venna õõnestustöö.

Geidt oli monarhi erasekretärina tegutsenud kümme aastat. Kunagi varem pole Elizabeth II (91) ühelegi sekretärile sulge sappa pistnud. Sunday Timesi andmeil langetas ta otsuse ilmselt pererahu nimel, võttes kuulda oma poegade Charlesi (68) ja Andrew (57) kaebusi.

Prints Charles ja Elizabeth II. (Reuters/Scanpix)

Sunday Expressi teatel on kõige põhjus niinimetatud „Projekt 70“ – järgmisel aastal peetav troonipärija Charlesi 70. sünnipäev, mille puhul tahavad Walesi printsi esindajad talle järjest rohkem esindusülesandeid korraldada. Charles on troonipärijastaatuses püsinud üle 59 aasta – see on Briti kuningapere rekord. Ent Geidt olevat seisnud Charlesi isikliku sekretäri ja kuninganna vahel kui müür ning hoidnud ära katsed Charlesi ametikohuseid täiendada. Lisaks olevat ta piiranud Charlesi noorema venna prints Andrew’ reisibüdžetti ning keelanud tal helikopterit ja lennukit kasutamast nii sageli, kui too tahtnuks. Ülbuse eest saanudki erasekretär lõpparve ning solidaarsusest andis lahkumisavalduse sisse teinegi monarhi tähtis nõustaja.

Prints Charles ja Elizabeth II. (Reuters/Scanpix)

Charlesi Londoni residentsil Clarence House’il ja kuninganna elukohal Buckinghami paleel on Briti ajakirjanduse teatel alailma erimeelsusi olnud. Kolm aastat tagasi püüti ühendada kahe kuningliku residentsi ning ka prints Andrew’ Kensingtoni palee pressiesindusi, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Nüüd aga andsid kolm kuninglikku residentsi välja ühisavalduse, milles kinnitasid: Charles toetab oma ema täielikult.

Tagatipuks väidab Sunday Times, et kuningaks saades ei kavatsegi Charles Buckinghami palees elama asuda, vaid kasutaks seda üksnes kuningakoja peakorterina. Ka Charlesi vanem poeg prints William olevat arvamusel, et loss on elukohana liiga suur ja kulukas ning see tuleks avada külastajatele pikemalt kui praegused kolm suvekuud.