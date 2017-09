Madis Sinimets rääkis sotsiaalmeedias südamliku loo viga saanud noore kähriku elu päästmisest. Mees tunnistas, et see kährikulaps puudutas sügavalt ta hinge ning ta on talle selle eest tänulik. "Meie loodus on osa meist endist ja vastupidi," ütleb ta.

Lugu juhtus üleeile, kui Tartu poole sõitnud Sinimets märkas pärast Paidesse viivat viadukti maantee eraldusribal istumas loomakest, pea norus. „Pidurdasin, tagurdasin tagasi. Väljusin autost ja ületades tee, seisingi viga saanud kährikukese kõrval. Värisev loomake võttis lamava asendi ja vaatas mind oma üliarmsate pruunide nööbisilmadega. Tõin talle anumaga vett juua,“ kirjutas Sinimets.

undefined (Madis Sinimets / Facebook)

Ta kutsus päästjad, kes saabusid neljaliikmelise päästekomando tuletõrjeautoga. Lahked mehed mässisid kähriku teki sisse ja viisid ohutumasse kohta – murulapile Sämmi Grilli ja Viking Windowsi reklaamide lähistele. „Lubati loomakaitsjatele teatada. Usun, et teatatigi. Kontaktisik elavat ise Paides...,“ kirjutas Sinimets.