Aga septembrikuus me ju ei joo, võtaksid võib-olla alkoholivaba õlle?

Purju ei jää, aga paksuks lähed ikka. Tegelikult pole ma üle kuu aja joonud. Täna on esimene. Mul oli borrelioos. Täna kusjuures peaks minema veel kontrolli.

Ja siis jood hommikul õlut?

Kas see mõjutab kuidagi analüüse, ma ei usu...

Kust sa selle borelioosi üles korjasid?

Hiiumaalt. Puuk ronis mööda rinda üles ja siis haaras kinni korraks ja napilt jõudis ära hammustada. Seda puugi sorti, kes mind hammustas nimetatakse Nümfiks. Need on kõige väiksemad ja kõige seksikamad. Kahjuks jõudsin peale nakatumist arsti juurde alles kuu aega hiljem. Sain ravi ja nüüd loodame, et kõik on korras. Eks täna saab arsti juures teada. Loodan, et see väike õlu analüüse kuidagi ei mõjuta.

Pikemat meeleolukat intervjuud Rain Tolgiga loe juba homsest Õhtulehe veebist!

Bravuuritar ja restoran Saku Castro peakokk Kostja valmistasid staarnäitlejale hommikusöögi, mi sobib suurepäraselt ennelõunase õlle kõrvale.

Peakokk Kostja: Suurele filmistaarile, kes öö otsa üleval ja hommikul pisut lommis moega, sobib üks mehine hamburgeri amps. Selle valmistamine on imelihtne. Vaja läheb üht korralikku saiapätakat, mehist loomalihast valmistatud hakklihakotletti, majoneesi, ketšupit, ohtralt magusat sibulat, soola, pipart, oliiviõli, kodumaist hapukurki, pisut salatilehti ja loomulikult õlis küpsetatud friikaid.

Ühe tõeliselt maitsva burgeri valmistamist vaata meie videost!

Ja kuigi Rain hoiatas, et saia ta ei söö ja käsitööõlut ei joo, siis...

Kes on see mees?

Näitleja, stsenarist ja režissöör Rain Tolk on sündinud 9. juunil 1977. aastal Tallinnas. Seega on ta täna 40-aastane, oma parimais aastates ihaldusväärne mees. Ta on õppinud filosoofiat Tartu ülikoolis. 1990ndatel töötas seltskonnaajakirjanikuna väljaannetes Post, Seltskond ja Kroonika, seejärel copywriter’ina reklaamiagentuuris Age. 2002. aastast on ta režissöör, juhatuse liige, stsenarist ja produtsent filmi- ja reklaamiproduktsioonifirmas Kuukulgur Film. Vahepeal oli ka saatejuht-toimetaja ETV kultuurisaates „OP“.

Rain Tolk kogus tuntust ETV skandaalses musta huumori sarjas „Esto TV“, kus nad koos Ken Saaniga süüdimatute provokaatoritena esinedes paljastasid silmakirjalikkust ja lollust ühiskonnas, suutes sel viisil üles ärritada suure osa eesti avaliku elu tegelastest. Saatesarjale järgnesid libadokumentaalid „Welcome to Estonia“ (2002) ja „Vali kord!“ (2004).

2006. aastal debüteeris Rain Tolk näitlejana peaosas Veiko Õunpuu lühimängufilmis „Tühirand“, mis on Mati Undi samanimelise novelli ekraniseering. Ühtlasi oli Tolk ka filmi stsenarist ja kaasprodutsent. „Tühirand“ pälvis aasta parima filmi tiitli ja Kultuurkapitali preemia.

2007. aastal järgnes peaosa samuti Mati Undi ainelises ja Veiko Õunpuu lavastatud „Sügisballis“, mis esimese Eesti filmina jõudis Veneetsia filmifestivali võistlusprogrammi ning ühtlasi võitis peaauhinna programmis “Orizzonti”. Filmi saatis tõeline edu nii Eestis kui väljaspool, kokku osales „Sügisball“ ligi 70 rahvusvahelisel filmifestivalil ning pärjati paljude mainekate festivaliauhindadega. Rain Tolk valiti aga 2007. aastal Euroopa 25 lootustandvama noore näitleja hulka (Shooting Star 2007).

Koos Andres Maimikuga on Tolk olnud kolme täispika mängufilmi režissöör - „Jan Uuspõld läheb Tartusse“, „Kormoranid“, „Umbkotid“. Lisaks on nad teinud ka mitu dokumentaalfilmi. 2016. aastal astus Tolk ühe peaosalisena üles režissöör Toomas Hussari mängufilmis „Luuraja ja luuletaja“, kus tema kanda oli luuletaja Miku Tähni roll. 2017. aastal järgnes üks peaosadest Katrin ja Andres Maimiku mängufilmis "Minu näoga onu", mille pidulik esilinastus on 21. septembril korraga kolmes Tallinna kinos. Kinodes üle Eesti hakkab film jooksma alates 22. septembrist.