38aastane eestlane, kelle kiirabi leidis vigastatult auto pagasiruumist Stockholmi Nackas läinud laupäeval ja kes samal ööl haiglas suri, võis end ise vigaseks kukkuda, kinnitab prokuratuur, toetudes lahkamisandmetele. Ringkonnaprokurör kinnitas, et surnud mees elas Rootsis, aga pole selle riigi kodanik.

Eestlase surmast kirjutas Õhtuleht teisipäeval, lähtudes tol ajal kättesaadavaist andmeist, et mees peksti ühel olengul läbi.

„Praegu pole mul mingeid andmeid, et tegu võinuks olla kuriteoga,“ ütleb ringkonnaprokurör ajalehele Dagens Nyheter. „Toetudes lahkamisandmetele, on kõige tõenäolisem see, et mees kukkus ja lõi oma pea ära.“ Ta möönab siiski, et kõiki kuriteokahtlustusi ei saa veel kõrvale heita.