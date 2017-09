Saade „Pealtnägija“ hakkas lekkinud info põhjal kuningas Lembitu pea legendi uurima.

Aardejaht on kestnud juba kolm aastat. Info tuli 2014. aasta oktoobris toonaselt kultuuriministeeriumi teatrinõunikult Hillar Seinilt, kes rääkis kuuldusest, et Poolas on nähtud vana kolpa, millele on peale graveeritud Rex Estoniae (lad.k.- Eesti kuningas).

Legend meie rahvuskangelase jäänustest on hägune ja salapärane ning jutud Poola sattunud kolbast on ajaloolaste seas levinud aastakümneid. Saates võtab sõna ka hobiajaloolane Eerik-Niiles Kross, kelle sõnul oli Lembitu ajal ehk 13. sajandil vihavenlase pea lahinguväljalt kaasa võtmine levinud komme.