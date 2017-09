Teatrimees Üllar Saaremäe, kes lahkus Rakvere teatri loomingulise juhi kohalt, suundus poliitikasse ning loodab tagasihoidlikult, et saab Kadrina vallavolikogusse kandideeris kokku vähemalt viis häält - oma sõpradelt.

Saaremäe rääkis ETV saatele "Ringvaade", et kutse poliitikasse tulla esitasid talle Marko Pomerants ja Kert Karus, vahendas Menu. "Minuga ei ole keeruline, olen IRL-i toetanud kogu aeg. Kas neid valides või kandideerides. Kui mulle öeldi, et äkki võiksin sedapidi mõelda ja mulle tundus, et ehk mul on nüüd aega selle asjaga nüüd tegeleda, teatrijuhi pikaaegne amet sai maha pandud, siis miks mitte," ütles Saaremäe, kes neli aastat tagasi kandideeris Rakvere linnavolikogusse.