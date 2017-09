22.septembrist alates saab kinodesse uudistama minna uut, põnevat ja lustakat animafilmi "Lego® Ninjago® Film", millele annavad hääle tuntud eesti näitlejad.

Kolmapäeva õhtul toimus Coca-Cola Plazas põneva noortefilmi esilinastus, kus kohal oli ka tasakaalukale kung fu õpetajale Meister Wu’le hääle andnud armastatud näitleja Jan Uuspõld. Kõik väikesed ja suured fännid said näitlejaga koos poseerida ning paar sõna vahetada.

Jan Uuspõllule on see esimene suur roll animafilmis kehastada ning mehe sõnul tuli see üsna kergelt, isegi nahk ei läinud märjaks. Dublaažiprodutsent Andrus Kasesalu sõnul oli neil tükk tegemist nuputamisega, kes kung fu õpetaja rolli võiks kehastada, aga Jan sai sellega suurepäraselt hakkama.