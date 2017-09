Hispaania kodanikukaitse politsei on kinni pidanud 14 Kataloonia ametnikku ning korraldanud reide kohaliku valitsuse ministritele, kes on seotud keskvõimu poolt keelatud Kataloonia iseseisvusreferendumi organiseerimisega.

Kataloonias on pinged kerkinud kõrgele pärast seda, kui peeti kinni Kataloonia tipp-poliitik Josep Maria Jové ja teised. Selle peale on Barcelonas ja mujal Kataloonias tänavatele tulnud protestima tuhandeid katalaane ning keskvalitsusele on kaevatud võimu haaramisest.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy on öelnud praeguseks, et riik on sunnitud tegutsema.

Kataloonia separatistlik valitsus eirab Hispaania põhiseaduskohtu korraldust jätta ära 1. oktoobriks planeeritud hääletamine, mida Hispaania keskvalitsus on mõistnud hukka kui seadusvastase.