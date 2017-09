Lisaks soodsale hinnale on huvitav see, et üürilepingu jätkamise poolt hääletas linnavolikogus ka Keskerakonda kuuluv Kuusmaa ise. Tõsi küll, „Pealtnägijale“ tunnistab Kuusmaa, et ehkki tema häälest midagi ei olenenud (otsus võeti vastu ühehäälselt), ei olnud hääletuses osalemine temast eetiline tegu.

Ajaloolise Raeapteegi eest saab linn suisa sandikopikaid - 4 eurot ruutmeetri eest. Kusjuures ülejäänud maja eest, milles apteek asub, küsib linn ruutmeetri eest kõigest 0,96 eurot. Ka on paljud üürilepingud üllatavalt pikad - näiteks keskerakondlasest ärimees Arvo Haugi leping Laial tänaval asuva maja rentimiseks sõlmiti 99 aastaks, samuti ülisoodsatel tingimustel.

Kesklinna vanema asetäitja Jüri Lump selgitab, et 1990. aastatestki pärit ülipikad ja suhteliselt soodsad üürilepingud on selle tulemuseks, et vanalinna majad vajasid hädasti kordategemist ja kõpitsemist, linnal aga selleks raha polnud. Seega on tehtud kokkulepped, et üürnikud korrastavad maja, kuid hinnad on soodsad. Siiski võib „Pealtnägijast“ näha, et paljud hea hinnaga rentijad on just keskerakondliku linnavalitsuse sõbrad ärimaailmast.