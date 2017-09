Peaminister Jüri Ratas arutas täna Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga, kuidas ta soovib edasi liikuda ambitsioonikate ideedega, mille ta käis välja nädala eest Euroopa Parlamendi ees kõneldes.

Ratase sõnul on Junckeri ideed julged. „Loodan, et president Junckeri ettepanekud koguvad peagi rohkem liha luudele ning saame sisukate aruteludega jätkata. Eesti on mitmeid ettepanekuid kaua oodanud ning meie soov on juba oma eesistumise ajal osade oluliste algatustega edasi liikuda, näiteks digimajanduse maksustamise ja andmete vaba liikumise ning uue küberjulgeoleku strateegiaga,“ märkis Ratas.

Peaminister Ratase sõnul läheb Euroopal praegu küll hästi, kuid ei tohi jääda loorberitele puhkama. „Teha on palju, lahendust ootavad mitmed sõlmküsimused nagu rändevoogude kontrollimine ja varjupaigapoliitika, küberjulgeolek, võitlus terrorismiga, kaitsekoostöö tihendamine, kliima soojenemise pidurdamine, lähetatud töötajate õigused ja kohustused,“ loetles Ratas. Lisaks toonitas peaminister, et ootab edukat ja sama ambitsioonikat idapartnerluse tippkohtumist 24. novembril Brüsselis.