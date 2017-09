Politsei palub kaasabi selgitamaks välja eile õhtul Läpi külas kodust lahkunud 48aastase Kalju-Juhannese asukohta.

Lähedased nägid meest viimati eile õhtul kodus Tapa vallas Läpi külas. Hilisõhtul lahkus mees autoga teadmata suunas jättes maha nii mobiiltelefoni kui ka dokumendid. Lähedastel pole õnnestunud mehega kontakti saada ning ka tema tuttavad ja töökaaslased ei ole teda näinud, edastas politsei.

Täna vestlesid politseinikud Kalju-Juhannese lähedaste ja naabritega ning kontrolliti lähiümbrust ja kohti, kus mees võib viibida. Kahjuks ei ole otsingud seni tulemust toonud. Mehe isikukirjeldus ja sõiduauto andmed on edastatud kõikidele Rakvere politseijaoskonna patrullidele.

Kalju-Juhannes on umbes 180 cm pikk. Ta on kõhna kehaehitusega ning tal on lühikesed tumedad juuksed. Kodust lahkudes oli mehel seljas punane polo dressipluus, jalas musta värvi teksapüksid ja sinised Adidas jalatsid. Mees võib ringi liikuda sinise sõiduautoga Suzuki Vitara.

Kõigil, kellel on teavet Kalju-Juhannese võimalikust asukohast, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.