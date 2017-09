Siit-sealt võib ikka kuulda kurtmist, et mida meil Eestist eksportida on. Enamik raamatuhuvilisi ei tea, et veelgi rohkem, kui uusi teoseid jõuab trükikodadest meie poelettidele, rändab neid üle piiri – peamiselt Soome, Rootsi ja Norrasse, kuid ka Lääne-Euroopasse. Tellijad tõstavad Eesti trükiteenuse juures esile ladusat suhtlust ja head kvaliteeti.

Samal ajal, kui Põhjamaades pannakse trükikodasid kinni, kosuvad meie raamatutrükkijate käibed Eesti trüki- ja pakenditööstuse liidu andmeil 10–20% aastas, ning seda põhiliselt raamatute väljaveo arvelt. Eestist tulevate tellimuste maht suurenes mullu võrreldes varasemaga 9%, kuid ekspordi maht ligi 20%.

Viie suurema raamatuid trükkiva ettevõtte – Tallinna Raamatutrükikoja, Greifi, Paketi, Printoni ja Print Besti – 27,3 miljoni eurosestkäibest 56,6% tuli ekspordist. Rahvusvahelisest haardest annab aimu seegi, et trükikodade kodulehed on tõlgitud inglise ja soome, vahel ka rootsi ja norra keelde.