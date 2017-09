Kultuurikatla ette on laotatud sinine vaip. Ministrit toov auto peatub selle ees ning juba tervitabki teda kohtumise protokolliülem Riina Aasma. Kui vaiba ääres olevad ajakirjanikud küsimustega ei tülita – mõneks kiireks küsimuseks on seal enamasti võimalus – saab kiiresti edasi minna. Sinise vaiba serv lõpeb ukse juures kui lõigatult ja edasi tuleb kõndida betoonil Eesti ministriga kohtuma.

Ministrite tööruumi uksel seisab kiri engine hall, mis maakeeli kannab mootoriruumi tähendust. Saali põrand on kaetud rapsikollase vaibaga, mille kohal kangaribadega lagi. Mootoriruumi nimi klapib – just siin jahvatatakse tihtilugu tähtsatel teemadel hommikust õhtuni. Aeg on niivõrd kallis, et tihtilugu ei tõusta lauast isegi selleks, et minna mõnda restorani lõunale. Aga muret pole – restoran tuleb ise ministrite juurde. Valgete triiksärkidega teenindajad on toonud neile varakult brošüüri mõõtu menüüd, et road välja valida. Kui mõnel ministril on erisoove või allergiad, annab sellest tema koduriik ette teada.

Söömisel privaatsust pole. Kõiki suutäisi saavad teised saalisviibijad lugeda, sest ministrite töölauad on paigutatud ringikujuliselt. Iga sõnavõtja on seega hõlpsasti nähtav ja kuuldav tänu igaühe ette pandud mikrofonile. Kui tekib keelebarjäär, abistavad seinte ääres kabiinides istuvad tõlgid.

Vahel juhtub ka nii, et ministrid kasutavad võimalust arutleda mingeid teemasid kahe silma all. Koosolekuruume selleks piisab. Vaieldamatult eksklusiivseim on kuuendal korrusel. Merevaatega ruum on siiski eelkõige mõeldud Eesti ministrite tarbeks, kui nood peaks tahtma mõne külalisega omavahel vestelda.

Kui ilm lubab, saavad ministrid kohvi juua privaatsel terrassil, mis asub veelgi kõrgemal. Paik on aga niivõrd eksklusiivne, et sinna Õhtulehe külaskäigu ajal kedagi ei lubatud. Ees on ka politseivalvest teavitav silt.

Saatjaskonnal sootuks teine elu

Kui töösaalis keevad mõtted, podiseb mujal majas sootuks teistlaadi elu. Ministrid ei pruugi kohtumistele tulla üksi – nendega võib kaasas olla mitmeliikmeline delegatsioon. Kuna saatjaskonnal on teised ülesanded, on neile ka teistsuguste võimalustega ruumid. Ei saaks öelda, et tagasihoidlikumad.

Juba peauksest sisenedes ootab varajasi saabujaid puhkeruum, kus näkitseda mõne suupiste kallal või noolida kohvi. Kõikjal kostab linnulaul ning kui vajuda mõnda pehmesse tugitooli, võib elavama kujutlusvõimega külaline hetkeks ehmuda ja mõelda, et pikutab sirgeks seatud samblamättal.

Saatjaskonnale on teisel korrusel koos kõikvõimaliku kontoritehnikaga sisustatud tööruum. Suurem osa neist on aga kas saalis, kus näeb ministrite tööruumis toimuvast otseülekandeid või asjatavad sootuks esimesel korrusel looklevas koridoris, mille servas on istumiseks sobilikud trepid, toolid ja väiksed lauad. Kõrval on külmik kohukestega, kui ränk nälg peaks tulema.

Saatjaskonnale keegi lõunat lauda ei too. Tuleb endal jalad alla võtta ja mina Kultuurikatlaga ühendatud restorani Korsten. Raha seal eine eest maksma ei pea. Rootsi lauale on asetatud kõiksugu valikut salatitest kookideni. Näiteks pakuti ka kodust kukeseenesuppi.

Suitsunurk kasvuhoones

Mõni külaline on imestanud, et eesistumise kohtumised ei toimu mitte mõnes lossis, vaid endises tööstushoones, kus torud, ahjud, juhtmed ja kõik muu säärane näha.

Robustsesse hoonesse on paigutatud erinevad Eestiga seotud asjad. Kohale on toodud ka loodus. Isegi suitsunurka, mis asub siseõues klaasist kasvuhoones. Tubakahimuliste ümber on lillepotid, maitsetaimed, kurgid ja muu värske kraam. Sügise alguses kasvasid seal kastides ka kartulid, kuid need korjati juba ära. Ehk pisteti seenesuppi?

Loodust on kohale toodud ka elektrooniliselt. Koridoriseintel on ekraanid, millel kujutatavad lained võnguvad sama kiirelt, kui meri Ristna ilmajaama juures. Ekraanidest möödudes ujuvad need lained hetkeks kõndijaga kaasa.

Koridoris vurab ringi Nunnu – pakirobot, mis paki asemel jagab eesistumise ajal külalistele šokolaadikomme. Ja seda teeb ta suure hoolega. Roboti peremees teab öelda, et vahel kulub neid koguni üheksa kilo päevas. Kas kommijagamise pärast või mitte, kutsuvad ministrid roboti tihti traditsioonilisele ühispildile.

Mida võidakse pakkuda ühel töölõunal?

Suitsuangerjas vürtsipeedi, vutimuna ja rõikakreemiga

BBQ-ahjus lepalaastudel küpsetatud metsseakaela-confit ja eesti maheveise sisefilee duo, sellerikreem, kevadkogritsad