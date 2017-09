Kas su tütar on juba suureks neiuks sirgumas või on lausa täiskasvanu, kes elab eraldi ning teie kohtumised on liiga harvad või liiga argised? Kas oled tütar, kes sooviks emaga rohkem aega veeta ja teha midagi lõbusat?

Ilmselt tunneb nii mõnigi naine, ema või tütar, ennast selles kirjelduses ära. Et oleks niisama tore olla, pole üldse vaja midagi keerulist. Mingi väike lisategevus, mis jutu jooksma ja suu naerule võtab. Siin on selleks mõned soovitused.

Näomassaaž, mudavann või soolasaun - tehke koos midagi head kehale.