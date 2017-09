Lõputu õudusena näiv saaga Sitsi asumi süstlavahetuspunkti ümber päädis eile hommikul, mil kahjude vähendamise keskus avas oma uksed ühe Põhja-Tallinna kortermaja esimesel korrusel. Tundub, et Tervise Arengu Instituut (TAI) on võtnud õppust ning paneb erilist rõhku teavitusele. Loetud tunnid pärast avamist saadeti välja pressiteade stiilis: olukorrast süstlapunktis.

„Täna oli keskus kahe tunni jooksul avatud ja kõik oli rahulik - vaid ajakirjanikud käisid. Mehitatud valve on keskuse avatud olemise ajal kohal, sest selle järele on avaldatud soovi varasematel kohtumistel kogukonnaga - muretseti, et väljakutse peale jõuab turvafirma äkki liiga hilja kohale. Kaamerate ja piirde paigaldamiseks on meil valmisolek olemas – oleme korteriühistu poole selle loa saamiseks kirjalikult pöördunud ja ootame korteriühistu luba,“ kõlavad TAI direktori Annika Veimeri sõnad kui read põnevusromaanist.

Rahvast infoga rahustada on vahva, kuid arvatavasti ei pea enam niivõrd pingutama. Avalik huvi Sitsi süstlapunkti vastu on ajaga suuresti kadumas, sest inimesed ei suuda enam lugeda probleemist, mis oli lahendatav vaid loetud päevadega. Tulemus? Hea rahulik süstlavahetuspunkt.