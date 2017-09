Kohtus esindab väidetavat öörahurikkujat Vanaema Juures OÜ juhatuse liige Peeter Jalakas, kellele on abiks vandeadvokaat Lembit Tedder advokaadibüroost Cobalt. Kaebaja ei nõustu talle ette heidetud avaliku korra rikkumise süüdistusega, kinnitades, et tegeleb samas kohas meelelahutuse pakkumisega juba pikki aastaid. Vanalinna elanikud ei saagi advokaadi sõnul eeldada, et nende eluasemete naabruses peaks vaikus valitsema. Von Krahli baari naabermajade korteriomanikud pidid aga juba korterite soetamise ajal teadlikud olema, mis neid Rataskaevu tänaval ees ootab. Öist meelelahutust pakkuva Von Krahli baari omanik Peeter Jalakas on advokaadi sõnul teinud kõik, et unetutele naabritele vastu tulla, kuni selleni välja, et soostus ühe pahura naabri korteri ära ostma.

„Kuna meil on Von Krahliga ühine sein, Tallinna keskaegne paekivist linnamüür, siis baaris mürtsuv diskotümps kostub meile nagu kõrvalkorterist,” räägib kohtus tunnistajana üles astuv naine. Meelelahutajad aga leiavad, et pahurad naabrid ei tunne ära, mis laulegi baaris mängitakse, rääkimata bändidest, kes muusikat teevad.

Kohtus astub tunnistajana üles naine, kelle kolme lapsega pere elab Von Krahli vahetus läheduses. „Probleeme öise müraga on meil olnud palju,” räägib nördinud pereema. „ Täna hommikulgi käisin jälle politseis. Teatri vastu pole meil tegelikult midagi, aga kuna meil on Von Krahliga ühine sein, Tallinna keskaegne paekivist linnamüür, siis baaris mürtsuv diskotümps kostub meile nagu kõrvalkorterist. Kõige häirivamad on kindlasti bassihelid, mis eriti nädalalõppudel une võimatuks teevad. Kapis klirisevad klaasid ja tihti on isegi baarist kostuvad laulusõnad hästi kuulda. „Saate siis kaasa laulda?” küsib kohtunik tunnistajalt naljatlemisi, saades vastuseks, et parema meelega unetu pereema seda siiski ei teeks.

„Korduvalt olen kutsunud politsei ja rääkinud Von Krahli esindajatega, kuid lahendust pole siiani leitud,” lausub tunnistaja.

Muusika segab? Müüge korter meile!

Advokaat tunneb huvi, mis päevadel täpselt politsei tunnistaja kodu külastas, kuid kuupäevad naabermaja elanikule paraku ei meenu. Eitava vastuse saab Von Krahli lepinguline esindaja ka küsimusele, kas naine oli korterit ostes lärmakast naabrusest teadlik. „Eeldan, et mind ja teisi meie maja elanikke ei tohi sel moel häirida,” vastab tunnistaja. „Korteri müüjaga meil sellisest puudusest juttu ei olnud. Me ei tulnud selle pealegi, et mingi tõsine müraprobleem võiks tekkida. Lubatud on meile palju, aga olukord pole paremaks läinud.”

Teine tunnistaja, 31aastane noormees on Von Krahli müra trostinud poolteist aastat. Ta on pöördunud politseisse, mõõtnud müranivood oma magamistoas, vestelnud baari esindajatega – kõik tulemusteta. „Tugevad bassihelid on kõige häirivamad, aga ka kõrgemad pillihelid, mis minu magamistuppa kanduvad,” räägib noormees. „Olen saatnud Von Krahli e-kirju, millest enamik on vastuseta jäänud. Baaritöötajad on lubanud probleemi lahendada. Kord vabandati, et plaate keerutab uus mees, kes pole tehnikaga kursis. Midagi pole siiani paremaks läinud.”

Kohus lubab tunnistaja ja Von Krahli vahelise kirjavahetuse kohtuasja juurde võtta. Advokaat pinnib tunnistajat kuupäevadega, millal politseinikud teda õigupoolest külastasid. Pedantne noormees võtab välja sülearvuti, kuid sealgi pole enam kõiki aastataguseid ülestähendusi leida. Oma kodust ta loobuda ei kavatse, kuigi Von Krahli esindajad on pakkunud välja võimaluse tema korter soodsalt ära osta.

Advokaat teeb viimase katse tabada tunnistaja valetamast. „Kas te tundsite ära, mis laule baaris esitati ja bänd mängis?” küsib jurist otse. „Vabandage, ma kuulan parema meelga klassikat,” kõlab rahulolematu naabri vastus.

Kohtusse ütlusi andma kutsutud patrullpolitseinikud kinnitavad, et rahulik uni on naaber maja korterites müra tõttu tõepoolest küsitav.