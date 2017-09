Selle üle, et just tema meelelahutustoimkonda juhtima valiti, on naisel muidugi väga hea meel.

„Ega ta üleöö ei tulnud, räägitud saigi väga paljude kolleegidega, kellega ma olen aasta jooksul koostööd teinud, sest ainult niimoodi saab teha rahvale ootuspärast programmi, sest Eesti Televisioonil on ikkagi väga olulised ülesanded ja mitte ainult väga vaatajarohkeid saateid teha. Seetõttu peab kuulama paljusid inimesi, arvestama paljusid mõtteid ja nüüd katsuma need võimalikult heas värvingus kogu programmis moodustada tervikuks,“ selgitas Killandi.

„Väga tore tunne on, sest telemaja inimeste hulgas on väga palju toetajaid ja õnnesoovijaid. Televisioon on meeskonnatöö, see oli minu jaoks väga väga oluline,“ sõnas ta.

Häid sõnu Killandi kohta jagab ka ERRi nõukogusse kuuluv Urmas Oru.

„Karmelil on tohutult positiivset energiat, mida toetab mitmekülgne teletöö kogemus. Ta tunneb väga hästi ERR-i köögipoolt ja on kodus Eesti kultuuri- ja meelelahutusvaldkonnas,“ sõnas ta.

Ülesannetena, mida Killandi täitma hakkab, tõi ta välja vaatajatele huvitava programmi tootmise, nii meelelahutuses, kultuuris, lastesaadetes kui ka haridussaadetes.

Suure hurraaga programmi muidugi kohe muutma ei hakata, Killandi sõnul tehakse see aasta rahulikult samas tempos lõpuni.

„Kindlasti me tasapisi valmistume, aga antud hetkel on nii, et tuleb see aasta lõpuni teha. Kindlasti Eesti Televisiooni üks prioriteete on hea reageerimisoskus kõikvõimalikele üritustele ja suurtele sündmustele, mis tähendabki seda, et meil kõige esimene prioriteet on uhkelt tähistada Eesti 100. juubelit,“ selgitas ta.

Juhtfiguuride ja eeskujude näol Killandi kedagi välja tuua ei osanud, kuna tema sõnul kohtab televisiooni tehes inspireerivaid inimesi igal ametikohal.

„Telemajas on nende aegade jooksul, mil mina siin töötanud olen, ikka väga mitmeid ja huvitavaid inimesi olnud, päris ühte persooni ei saagi eeskujuks seada, sest tele on nii muutuv ala, ajakirjandus üldse, kõik meie ümber muutub. Seetõttu väga heade ideedega inimesi on aastate jooksul ikka väga palju olnud. Ma arvan, et see ongi minule kogemuse tekitanud, see suur töökogemus erinevate inimeste ja meeskondadega. Oskan arvestada täna ka seda võlu ja inimeste mõtete jõudu. Nii saabki kõige parema saate, kui kuulata väga paljusid inimesi ja paljusid mõtteid,“ jutustas naine.

Uue ametikoha tõttu kannatab veidi aga naise saatejuhitöö, toimetuse juhatamise kõrvalt Killandil kahjuks „Ringvaate“ toimetajana enam aega jätkata ei ole.

„„Ringvaates“ ma kahjuks ei jätka, selleks on minu uus koormus liiga suur. Aga kindlasti ma jään tegema kaasa suuri projekte, sellest oli ka juhatusega juttu, juba selle pärast, et olla tegijate ja ka inimestega ehk vaatajatega kontaktis. Kaugelt ei saa kunagi teha head televisiooni. See ei ole võimalik,“ põhjendas ta.

Ka naise pere, sõbrad ja tuttavad olid ametikõrgendusest kuuldes väga rõõmsad.