„Ajalises mõttes läks väga hästi, 25. augustil sõlmisime ehitajaga lepingu ja valmimise tähtaeg on 24. veebruar,“ ütleb Tõrva linnapea Maido Ruusman. Tema juhitava linna süda on esimene ja ainus, mis juubeliaasta puhul uuendamisele minevatest keskväljakutest tõepoolest riigi sajandaks aastapäevaks valmis saab. „See oli algusest peale nii plaanitud, et juubeliaasta jooksul saaks suurem osa planeeritud 15 linnasüdamest uuendatud,“ ütles Eesti Vabariigi juubeliaasta korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. „Kogu asi sai alguse kolm ja pool aastat tagasi ning 2020. aasta 2. veebruariks, mil on Tartu rahu sajas aastapäev, peaksid kõik kavandatud väljakud valmis olema. Praeguseks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustanud üheksa väljaku ehituse rahastamise ja loodetavasti ei jää ülejäänud ka poolel teel toppama.“ „Tõrva keskväljaku uuendamine oli nii äraleierdatud teema, et eelmistel valimistel ei julgenud mitte keegi seda puudutada,“ meenutab Ruusman. „Seda on kakskümmend aastat oodatud ja lubatud, isegi mõned projektid on tehtud, aga nüüd saab ta valmis.“

„Juubel annab ettekäände teha midagi, mida on kaua edasi lükatud või pole olnud mahti teha,“ ütleb Rohumaa välja sama mõtte. „Linnaväljakute uuendamise idee oli päris suur suutäis, aga tundub, et saime hakkama. Lisaks on mul hea meel, et nimekirja vaadates on rõhk Lõuna-Eestil, see on hea vaheldus Tallinnale ja Harjumaale.“

Kaua tehtud kaunikene Linnapea sõnul on väljaku valmimise tähtaeg lepingu kohaselt just Eesti riigi sajas aastapäev. Samas kulus ettevalmistustele väga palju aega ning asjad ei sõltunud Tõrva linnast. Kahemiljonilist kulutust polekski veel võib-olla ette võetud, kuid otsustavaks sai EASi vahendatud 1,2 miljoni euro suurune toetus, on Õhtulehele öelnud Tõrva abilinnapea Tõnu Jaansalu. „Kõrvaltvaataja võib-olla ei aimagi, et ehitusele eelnenud eeltööde maht on meeletu,“ sõnab Ruusman. „Kõik need kooskõlastused, raha taotlemised, arhitektuurivõistlused, läbirääkimised. 2013. aastal hakkasime asja ajama, neli aastat läks.“ Ta tunnistab, et ehituse alguseks oli kavandatud juba suvine aeg, kuid tegelikult sobib sügis isegi paremini. „Iga ehitus segab linna elu ja eriti neid ettevõtjaid, kelle äri on seotud keskväljakuga,“ sõnab ta. „Nüüd said ettevõtjad turismihooaja rahulikult kliente teenindada ning praegune aeg kahjustab nende äri kõige vähem.“ Uuendamise üheks pidepunktiks on väljakult vaate avamine Tõrva järvele. Osaliselt seepärast võeti ehituse alguses Tõrva kesklinnast maha 64 puud – linnapea teab täpset arvu peast. „Aga asemele istutatakse 340 puud-põõsast, nii et rohelust tuleb rohkem kui enne,“ lubab ta. Uus väljak peab kohe täituma ka eluga, nii kutsub Ruusman kõiki järgmiseks suveks Tõrva keskväljakule kontserdile, ettekandele tuleb Giuseppe Verdi „Reekviem“. „Järgmisel aastal möödub 20 aastat sellest, kui Tõrvas mängiti ooperit „Porgy ja Bess“,“ ütleb ta. „Nüüd on meil sobilik koht suure etenduse korraldamiseks taas olemas.“