TV3 teatas, et kevadel jõuab ekraanile taas suursaade „Eesti otsib superstaari“. Viimane hooaeg oli eetris aastal 2015, kui selle võitis Jüri Pootsmann (23). 2007. aasta juunis krooniti aga päris esimene Eesti superstaar Birgit Sarrap, toonase nimega Õigemeel. „See oli totaalselt segane päev – süüa ei jõudnud, ainult närveerisid ja püüdsid endast parima anda,“ meenutab lauljatar. „See hetk, kui saabus teade, et võitja on Birgit… see tunne oli tõesti ülev!“ Saatevõit on Birgiti sõnul olnud tema karjääris seni kõige olulisem hetk ja ilmselt jääb selleks alatiseks. „Siis sai kõik tänu Eesti rahvale alguse ja ma vaatan sellele suure tänutundega tagasi.“

„See oli kindlasti üks erilisemaid päevi mu elus. Natuke raske on iga detaili ja tundi meenutada, kuid ma mäletan, et palju oli jooksmist, närveerimist ja pinget,“ meenutab Birgit Sarrap (28) kümne aasta tagust superstaarisaate võitu.

Pinevaima momendina, kui finaalipäev välja jätta, meenutab Birgit duetivooru. „Kõige närvesöövam oli lugu, mis inimestele ka ilmselt kõige rohkem meelde jäi – Céline Dioni kuulsaks lauldud „All By Myself“, mille eestikeelset versiooni „Ma sind ei tea“ me Riho Sibulaga laulsime.“ Birgit meenutab, et laulus oli üks kõrge noot, mida ta ei olnud varem laulnud. „Harjutasime Maikeniga iga päev, et see noot ikka tuleks, ja ma pabistasin selle pärast vist kõige rohkem üldse.“ Õnneks oli saatus Birgiti poolt ja saates tuli tal see just väga hästi välja. „Teatud mõttes hea närveerimine võib olla ka kasulik.“

ÜKS PINEVAMAID HETKI: Eelviimases saates laulis Birgit Riho Sibulaga duetti. Pikk kõrge noot laulus „Ma sind ei tea“ pani Birgiti pabistama, kuid saates laulis ta selle suurepäraselt ära.

(Kaarel Tigas)

Birgit ütleb, et kümne aasta täitumist võidust ta otseselt ei tähistanud, kuid juubeliaasta aasta auks jätkab ta muusikategemise ja kontsertidega. „Tegelen praegu plaadi salvestamisega ja ehk ilmub see selle aastanumbri sees. Ma ei ole selles päris veendunud, võtan vaikselt ja rahulikult, keegi ei sunni mind takka,“ räägib Birgit. „Tegutsen edasi ja loodan, et tegutsen veel ka kümne aasta pärast.“

Laulab armastusest ja kõigest ilusast

Aastal 2015 abiellus Birgit elukaaslase Indrek Sarrapiga (39) ning tema neiupõlvenimi Õigemeel asendus Sarrapiga. „Peab ütlema, et peaaegu kolm aastat hiljem kasutavad inimesed ikka veel päris palju Õigemeele nime,“ tunnistab lauljatar. „See ei ole häiriv. Inimesed, kes tahavad mind mäletada, mäletavad ikka sedasama Birgitit, kes on nüüd kümme aastat vanem. Ma loodan, et nimi ei mängi mingit rolli.“

KÜMME AASTAT HILJEM: Birgit ja tema muusikaärimehest abikaasa Indrek Sarrap tänavu septembris. (Erlend Štaub)

Kuidas on Birgit aga kümne aastaga muutunud? „Ikka suuremaks olen kasvanud, vanemaks saanud,“ naerab ta ja lisab, et muusika on jäänud sarnaseks sellele, mida ta tegi ka alguses. „Pole midagi teha, Birgiti nägu lihtsalt on selline, et ma laulan positiivse sõnumiga lugusid, palju armastusest ja kõigest ilusast. Morbiidse muusika juurde ei lähe ma kunagi, see pole minu loomuses.“ Sarrap sõnab, et tema lauluoskus on arenenud tõusvas joones.

Mida soovitab Birgit aga neile noortele, kes uuel hooajal saatesse kandideerima hakkavad? „Keeruline on vastata. Ma arvan, et nagu iga elukutse puhul tuleb jääda iseendaks,“ ütleb ta. „Oma arvamuste ja iseenda eest tuleb võidelda, teha seda, mida süda ütleb ning laulda laule, mida sa ise laulda tahad. Kõige tähtsam on olla sina ise, sest läbi kaamerate on hästi näha, kui keegi midagi teeskleb.“

***

TV3: Eesti on nii väike, et igal aastal staarisaadet teha ei saa

„Kuna Eesti on rahvaarvult väike, pole igal aastal võimalik superstaarisaadet sellises koosseisus teha,“ põhjendab TV3 avalike suhete juht Kadi Poll, miks oleme uut superstaarisaadet pidanud jälle mitu aastat ootama. „Peab ootama mõne aasta, et kasvaks peale uus põlvkond ning kandideerida saavad ju kõik – nii need, kes on eelmistel hooaegadel võimalusest ilma jäänud, kui ka need, kes just sel aastal on oma talenti valmis ka ülejäänud maailmale näitama.“

Uus konkurss läheb käima juba lähikuudel ning Poll paljastab, et tänavu on registreerimine pisut teistmoodi – registreerimisel tuleb lisada ka video, milles osaleja oma lauluoskust demonstreerib. Info eelvoorude täpsete toimumiskohtade ja -aegade kohta avalikustatakse TV3 kodulehel oktoobri lõpus. Saade jõuab ekraanile kevadel.

Sügishooajal rõõmustab meid aga saate „Su nägu kõlab tuttavalt“ uus hooaeg. Kindlasti ei ole kummagi saate tegemine telekanalile ega produktsioonifirmale eriti odav lõbu. „Tõesti pole see odav ja lihtne, kuid telekanal teeb omalt poolt kõikvõimaliku, et igal hooajal oleks eetris üks suursaade. Näosaade ja superstaarisaade on rahva lemmikud ja et televaatajale rõõmu pakkuda, jätkame traditsiooni ning toome mõlemad suursaated ka tagasi ekraanile koos uute talentidega,“ sõnab Poll.