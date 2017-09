Tuntud stsenarist Katrin Maimik andis täna Facebookis teada, et uus ilmakodanik on sündinud. Filmimaaailmast tuntud naine sõnas Õhtulehele, et sündis tütar, ent lapse nime ta veel avalikustada ei soovi.

Sünnitus kulges naise sõnul hästi ja uue ilmakodanikuga on kõik korras ja laps on terve.

Katrin kirjutas täna hommikul sotsiaalmeedias: „Pelgulinna sünnitushaiglas ei tundu võikriisi olevat. Kôik asjad on võiga. Aga telekast tuleb küll ainult draamasari „Kutsuge ämmaemand“.“

Eelmisel aastal režissöör Andres Maimikust lahutanud Katrinil on Andresega kooselust ka 6-aastane tütar Miriam Mia.