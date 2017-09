Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer kirjeldab Sitsi 28 süstlavahetuspunkti esimese päeva tööd kui sündmustevaest.

„Täna oli keskus kahe tunni jooksul avatud ja kõik oli rahulik - vaid ajakirjanikud käisid,“ kommenteerib Veimer. Kahjude vähendamise punkt oli täna esimest korda avatud ja vaid paar tundi. Keskus on esialgu avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 11-13. Klientide esialgne puudus on ilmselt veel teadmatusest, sõltlasi teavitatakse uuest keskusest teiste keskuste kaudu ja töötajate välitöö käigus.

Süstlavahetuspunktis on lahtiolekuaegadel kohapeal turvatöötaja. Keskust haldav MTÜ Convictus võttis kuulda kohaliku kogukonna muret, et väljakutse peale jõuab turvafirma äkki liiga hilja kohale. „Täpsustame ka, et TAI-le ei ole kohtusse kaebamisest ühtegi ametlikku dokumenti tulnud ei ühistu ega kohtu poolt. Seega Convictuse töötajad teevad ümbruskonnas jätkuvalt väljatööd, sealhulgas ka koristavad süstlaid,“ räägib Veimer.

Valmis ollakse ka kaamerate ja piirdeaia paigaldamiseks, selleks oodatakse korteriühistu luba. Kui miski häirib või toimub midagi kahtlast, palutakse kohalikel otsekohe olukorrast keskuse töötajatele teada anda. Telefoninumbrid on välja pandud keskuse uksele.