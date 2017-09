Ikka võib juhtuda, et peole satuvad sama kleidiga kaks naist. Aga seda, et pulmapeol kannavad sama kleiti suisa kuus naist, ei tahaks kuidagi uskuda. Ometigi nii juhtus!

Austraalias peetud pulma ilmusid kuus naist täpselt ühesuguse kleidiga, mis pärines kaubamärgilt Forever New, vahendab The Sun.

Debbie Speranza postitas foto oma Facebooki lehele. Seda vaadates võiks arvata, et ühesuguselt riides naised on pruutneitsid, kuid nad on hoopis pulmakülalised, kel õnnestus peoks sama kleit valida.

Kaklemiseks ei läinud ja nutma keegi ei puhkenud, sest asjasse suhtuti huumoriga ja juhtunu üle lihtsalt naerdi.