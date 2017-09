Saksamaal mõistis Saarbrückeni maakohus pikaks ajaks vangi ajakirjanduses õuduspaariks kutsutud Heidi B. (40) ja tema naabrimehest armukese Pedro S.-i (60). Nad kasutasid Heidi kaheksa-aastast tütart oma seksuaalfantaasiate elluviimisel ja seksivideotes ning tegid temast ka alastifotosid, vahendab telekanal RTL.

Kahe lapse ema Heidi B. ja viie lapse isa Pedro S. tutvusid neli aastat tagasi. Mõlemad olid siis abieluinimesed, kuid otsustasid alustada armuafääri, mis viis nad lõpuks vanglasse. Naine avaldas kohtus imestust, et tütrest seksivideote tegemine on karistatav. „Pedro ütles, et see ei ole keelatud, sest olen ema,“ näitas Heidi B. üles üllatavat naiivsust.

Uurimisel selgus, et lapse kannatused kestsid vähemalt kolmveerand aastat ning teda kuritarvitati vähemalt 30 korda. Vahele jäi paar juhuslikult. Nimelt saatis Heidi B. ühe tüdrukust tehtud seksivideo WhatsAppi kaudu eksikombel valele inimesele, täpsemalt tütre koolisõbranna emale. Viimane informeeris kohe politseid.

Kohus tunnistas paari lapse raskes seksuaalses kuritarvitamises süüdi. Emale mõisteti karistuseks seitse aastat ja üheksa kuud vanglat ning tema naabrimehest armukesel tuleb trellide taga veeta seitse aastat ja kolm kuud.

Karistus oleks olnud ilmselt suurem, kuid kohtunik Sandra Weidig lubas kohtuprotsessi algul, et süü tunnistamisel pääsevad nad maksimaalselt kaheksa vangla-aastaga. Nii Heidi B. kui ka Pedro S. võtsid kohtuniku pakkumise vastu ja tunnistasid tehtut.