Tänavu toimusid Mehhikos 19. septembri hommikul kell 11 mitmel pool üle riigi suured katastroofiõppused, mille käigus harjutati büroodest, koolidest ja haiglatest evakueerimist. Õppustel osalenud inimesed ei osanud aimatagi, et kell 13.14 (Eestis näitas kell 21.14) toimub riigis tõeline katastroof – tugev maavärin, mis tapab sadu inimesi. Seda enam, et alles 7. septembri õhtul kell 23.50 oli Mehhiko lõunaosa raputanud ülitugev maavärin magnituudiga 8,2, milles hukkus ligi sada inimest. Seda maavärinat tundis umbes 50 miljonit mehhiklast ning president Enrique Peña Nieto iseloomustas toimunut sajandi võimsaima maavärinana.

19. september on kurb päev Mehhiko ajaloos. Nii toimus 19. septembril 1985 kell 5.17 hommikul riigis maavärin magnituudiga 8,0. Surma sai tookord 10 000 ja vigastada 30 000 inimest. Vähemalt 100 000 kaotas selles maavärinas kodu.

Ja vaid 12 päeva hiljem värises Mehhiko võimsast maa-alusest tõukest taas ning seekord oli löögi all pealinn Mexico ja selle ümbrus. Maavärina kese asus pealinnast 120 kilomeetrit edelas. Kuna maavärin toimus lõuna ajal, siis olid paljud kõrghoonetes töötavad inimesed parajasti liftides, et sõita alla lõunat sööma. Tõuke tagajärjel jäid liftid seisma ja paanikasse sattunud inimesed karjusid appi. Kes aga sai, need jooksid pärast tõuget kiiresti majadest välja tänavatele.