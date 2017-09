Orkaan Marial, mis kohaliku aja järgi hommikutundidel Puerto Rico kaguosas merelt maismaale jõudis, jääb 5. kategooria orkaani tugevusest vaid napilt puudu, kirjutab CNN. Puerto Rico pole nii võimsat orkaani näinud juba 85 aastat. Saareriigis on varjenditesse peitunud üle 10 000 inimese.

Tuulte kiirus on umbes 250 km/h (155 m/h). Vaid 3 km/h (2 m/h) rohkem ja Mariat võiks 4. kategooria asemel pidada 5. kategooria orkaaniks. Orkaan hakkas Puerto Ricost üle tormama Yabucoa linna lähedalt riigi kagurannikul. Yabucoa on Puerto Rico suhkrupealinn, seda ümbritsevad viljakad maa-alad, kus kasvatatakse suhrkuroogu ja banaane. Yabucoast hakkas otsekohe tulema ka elanike hädakõnesid, kuid kiiret abi pole tormimäsus oodata.

Puerot Ricos on üle 3 miljoni elaniku. USA-le kuuluva territooriumi kuberner Ricardo Rosselló teatas Twitteris, et tormivarjenditesse on evakueerunud 10 059 põgenikku ja 189 lemmiklooma. Nii tugevat orkaani pole Puerto Ricos nähtud 1932. aastast.

(AFP / Scanpix)

Saarel on endiselt ka palju orkaan Irma eest põgenenud inimesi naabersaartelt ja turiste. Puerto Rico on eriti ameeriklaste seas väga populaarne reisisiht. Vastabiellunud Heather Farrell ja tema abikaasa tulid Puerto Ricosse pulmareisile, kuid ei pääsenud enam tagasilennule, kuid kiidavad oma hotelli töötajaid, kes on külastajatele elu hotelli keldris võimalikult mugavaks ja ohutuks teinud.

(AFP / Scanpix)

Ehkki paljud evakueeritud inimesed kardavad, et jäävad kodudest ilma, üritavad inimesed varjendites meeleolu üleval hoida, lauldakse, mängitakse muusikat ja aetakse juttu. Inimesed on üksteise suhtes tähelepanelikud ja abivalmis. Mis muud üle jääb?