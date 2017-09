Kas oled pidanud kohtingul pettuma, sest veebis end pikaks ja sportlikuks nimetanud mees on hoopis lühike ja paks? Või saatis noor ja särtsakas naine sulle kauneid reisifotosid, kuid hiljem selgus, et tegelikult on proua kümmekond aastat vanem ja küpsem?

Eks internetis ole lihtsam endast teistsugust esmamuljet jätta, kuid jamaks kisub siis, kui kohtingul selgub tõde.

Jäta oma kõige hullem, naljakam, pöörasem või hoopis tõelise armastuseni viinud kogemus kommentaaridesse!