„Minu elu vist ongi selline, et kui on hästi suur õnn, siis sellele järgneb veel suurem õnnetus.“ Need sõnad kostuvad juba täna õhtul Kanal 2 menusarjas „Pilvede all“ värske abielunaise Pireti suust.

Menusari „Pilvede all“ toob täna õhtul rõõmusõnumi kõikidele, kes läbi aastate elanud kaasa Inga Lunge tegelase Pireti armuelule. Vaatamata vahepealsetele segadustele on Piret ja Volts tõepoolest lõpuks abiellunud! Pireti suur unistus on nüüd täitunud, aga täiuslikust õnnest on ikka veel midagi puudu… „Kõik on rasedad! Välja arvatud mina!“

„Pilvede all“ uus osa on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.30.