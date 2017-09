Viis perekonda on asunud lapsevanema okkalisele, kuid seiklusrikkale rajale ja on valmis seda televaatajatega jagama. Sünnitus on möödas ning noored vanemad elavad tasapisi uude rolli sisse. Kahjuks on esimesed nädalad eriti ärevad ja toovad kaasa rohkem nutu- kui rõõmupisaraid. Põhimureks saab beebi magamatus, mis toob mitmele paarile kaasa konflikti.

Beebid on saanud endale imeilusad nimed. Blogija Mariann ja abikaasa Kardo panid oma tütrele nimeks Lende Liis. Kassapidaja Linda ja laotööline Mario ei suutnud ära imestada, kui pisike võib vastsündinu olla, väike poisslaps sai ansambli Respekt solisti järgi nimeks Kerdo. Põlised hiidlased Birgit ja Tõnis valisid toona populaarseima poisslapse nime – Robin. Riina ja Madise poeg oli sündides juba tõeline vägilane, seega sai ta „Viikingite“ sarja järgi ka mehise nime – Ragnar.

Noored vanemad elavad tasapisi uude rolli sisse. Öeldakse, et väiksed lapsed, väiksed mured, kuid ometi on esimesed nädalad eriti ärevad ja tüliderohked. Ehkki blogijal Mariannil ja abikaasal Kardol on Lende Liis teine laps, pole miski lihtsam kui esimesega. Ka Linda ja Mario peres on rõõmu asemel nii rusutud meeleolu, et Lindal on lausa silmad vees. Miks on olukord lausa nii hull, nii et pere peab pöörduma spetsialisti poole?