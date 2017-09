„Grey anatoomiast“ ja „Erapraksisest“ tuntud näitlejanna Kate Walsh paljastas ajakirjale Cosmopolitan, et tal diagnoositi kaks aastat tagasi ajukasvaja.

Dr Addisoni kehastanud Walsh, kes mängib värskes noortesarjas „13 põhjust“, otsustas oma võitluse avalikustada, et teistele toeks ja abiks olla. Oktoobris 50aastaseks saav teletäht rääkis, et pidas oma väsimust ületöötamise tagajärjeks, ent kui kurnatuse vastu ei aidanud isegi viis tassi kohvi, autorool hakkas paremale kiskuma ja mõttelõng katkema, läks Kate uuringutele.

„Paistab, et teil on päris suur ajukasvaja,“ kõlasid radioloogi sõnad.

Õnneks oli tuumor healoomuline ning Walsh on jõudsalt paranenud. „Kui sul on ajukasvaja, juhtuvad eksistentsiaalsed asjad. Mõtled: „Kuidas ma tahan oma ülejäänud elu veeta?“ Tahan olla koos sõprade ja perega ja töötada hingelähedaste ja toredate projektide kallal, mis annavad oma panuse kultuuri. Aga esmatähtis on tervis,“ kinnitab Kate ja lisab, et korralik ööuni on paranemisele kõvasti kaasa aidanud.

Mõni aasta tagasi tunnistas Walsh, et ta on lastetu, sest tal algas menopaus varakult. „Ma ei saa lapsi. See võib olla meie keskkonna või rasedusvastaste tablettide süü, ega ei tea...“