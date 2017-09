Eestlased on olnud tulenevalt saksa kultuuri lähedusest rohkem õlle- kui veinitegijad, kuid õunavein oli siiski meie aladel tuntud juba keskajal. Lihtrahvas hakkas kodudes rohkem puuvilja- ja marjaveine tegema pärast pärisorjuse kaotamist ja talude päriseksostmist 19. sajandi keskel, sest siis tekkis neil võimalus ise puuvilju ja marju kasvatada.

Kuidas aga teha koduveini? Tiina Kuuler Veinivillast õpetab.

Veini tooraine valik ja ettevalmistamine on väga oluline osa veini valmistamist. Hea koduveini saab ainult kvaliteetsetest toorainest. Marjad, mis on hakanud juba riknema, rikuvad ära ka veini maitse. Kõik mädanenud puuviljad ja marjad tuleb alati eemaldada. Välismaised viljad — apelsinid, mandariinid, sidrunid jne — tuleb koorida ja kodumaisedki võiks loputada sooja veega. Puuviljad võib kas viilutada või neist mahl välja pressida, marjad võib virdesse kallata purustatult, kuid võib ka mahla välja pressida või aurutada.

Õunad on koduveinitegijate klassika. Paremini sobivad hapumad sügis- ja talveõunad, mis on ühtlasi ka mahlasemad, kuid ka suveõuntest saab head veini. Maitsev tuleb nii ainult õunast kui ka segades teiste marjadega.

Pirn on veinitegemiseks keskmiselt hea, sellest on raske iseloomulikku maitset kätte saada. Koduaedades on peamiselt levinud vähese happega söögipirnide sordid. Hapudest pirnidest tasub proovida vahuveini ja valget veini.

on veinitegemiseks keskmiselt hea, sellest on raske iseloomulikku maitset kätte saada. Koduaedades on peamiselt levinud vähese happega söögipirnide sordid. Hapudest pirnidest tasub proovida vahuveini ja valget veini. Rabarber on väga hea koduveini tooraine, kasutatakse ainult varsi, mida ei pea koorima. Pigem kasutatakse varasuvist rabarberit, vanem rabarber võib anda veinile kibeda maitse. Rabarberis on oblikhapet, mida saab neutraliseerida, lisades veinilupja. Rabarberist saab head kuiva veini, vahuveini ja siidrit. Võib kasutada ka rabarberitükkidega vesitõmmise meetodit.

Veini tegemise etapid

1. Marjade purustamine. Mahla pressimine.

2. Suhkru ja vee lisamine.

3. Happesuse reguleerimine – liiga happelistele mahladele, näiteks sõstramahlale lisatakse vett või vähemhappelist mahla, vähemhappelistele aga hoopis lisatakse viinhapet, sidrunhapet või teisi happelisi mahlasid või toorainet.

4. Veinipärmi, ensüümide ja toitesoolade lisamine.

5. Käärimise algus.

6. Vajadusel 3-5 päeva pärast marjade/kestade välja kurnamine. Teistkordne suhkru lisamine, kui vajalik.

7. Käärimine. Olenevalt suhkrukogusest ja käärimise temperatuurist kestab 4-8 nädalat.

8. Käärimise lõpetamine, süsihappegaasi väljutamine.

9. Selitamine.

10. Soovi korral järelmaitsestamine.

11. Laagerdamine käärimisnõus või pudelitesse villituna. Kestus vähemalt 2 kuud kuni mitu aastat.

12. Pärast käärimisnõus laagerdamist pudelitesse villimine.

Põhimõtteliselt ei ole võimalik kääritada kangemat kui 18% alkoholisisaldusega veini – pärm hukkub kangemas alkoholis ja käärimine jääb seisma. Seega ei ole mõtet suhkrut lõputult palju lisada, kangemaks kui 18% vein ei lähe, küll aga võib ta jääda väga magus, sest poolelijäänud käärimise tõttu jääb veinisse väga palju jääksuhkruid.

Vesi

Kõige parem vesi veinile lisamiseks on allikavesi. Väga heale ja puhtale mahlale ei pea üldse vett lisama, aga natukese lahjendamiseks või happesuse reguleerimiseks lisatakse siiski vett. Kui vett lisatakse alles käärimist alustades, siis ei pea seda tingimata enne ära keetma ja jahutama, võib kasutada täiesti tavalist kraanivett. Hilisemates etappides, kui käärimine juba täies hoos ja on vaja veel vett lisada, oleks turvalisem see enne ära keeta ja jahutada vähemalt 20 °Cni.

Temperatuur

Õige temperatuuri hoidmine käärimise ajal on üks hea veini saamise võtmeküsimusi. Soojades maades, kus tehakse viinamarjaveini, tuleb käärimisnõusid pidevalt jahutada, et temperatuur liiga kuumaks ei läheks. Külmades maades, nagu Inglismaal, kus ka toad pole enamasti väga soojad, on leiutatud hoopis veini soojas hoidmise „joped“ ja „vööd“.

Valged veinid tahavad enamasti madalamat temperatuuri käärimiseks, et nad tuleksid värskema maitsega, ja punased taluvad soojemaid tingimusi. Ka erinevad pärmid tahavad optimaalseks töötamiseks vägagi erinevaid soojakraade ning enamasti on see neil kasutusjuhendites ka kirjas.

Väga laias laastus kipuvad universaalpärmid „uinuma“ alla 18-kraadises soojuses ja hukkuma soojemas kui 25-28°C. Seega jääb veinipärmide parimaks töötamiseks vahemik 19-23°C ehk tavaline toatemperatuur. Kui see on madalam, käib käärimine aeglasemalt, kui kõrgem – toimub kiirem ja tormilisem protsess.

Vein ei salli ka suuri temperatuuri kõikumisi, mis tulevad eriti ilmsiks ahjuküttega majades – kui veinipudel mulksub ahju kõrval, siis on tal õhtul, kui ahju köetakse, hirmus palav, ja hommikuks, kui ahi maha jahtub, jälle külm. Seega peab veinile valima koha, kus tal oleks kõige stabiilsem temperatuur.

Kui kaua ta peaks käärima?

Tulenevalt sellest, et metsik pärm on nõrk, käärisid veinid vanasti aasta või kauemgi. Kultuurpärmiga toimub sama protsess ära paari-kolme kuu jooksul, vahel ka paari nädala jooksul. Käärimise aeg sõltub alati sellest, kui palju suhkrut on virdes, mis temperatuuri juures toimub käärimine, kui puhas oli mahl jne. Võib isegi juhtuda, et samal päeval ja samasugustena käärima pandud kaks käärimistünni lõpetavad täiesti eri aegadel.

Tee alati tünn täis!

Oluline on, et veininõus ei oleks liiga palju õhku, et oksüdeerumine, mis lõppkokkuvõttes võib viia veini äädikaks käimiseni, ei algaks juba käärimise käigus. Seepärast on mõttekas teha korraga nii palju veini, et käärimisnõu oleks vähemalt kolmveerandi ulatuses täidetud. Kui tahate teha korraga väiksemat kogust veini, tuleks selle jaoks leida ka väiksem käärimisnõu.

Kuidas lõpetada veini käärimine?

Kui vein hakkab käärimist lõpetama, siis jääb mulksumine harvemaks, kuni peatub sootuks. Samas näitab kõige kindlamini käärimise lõppemist siiski hüdromeetri näit – kas suhkrusisaldus on nullini jõudmas või veel mitte. Nimelt võib vein enne õiget aega seisma jääda ja mulksumise lõpetada üsna erinevatel põhjustel:

1. Veinil on külm. Kui ruumis, kus käärimine toimub, on temperatuur liiga madal, võivad pärmseened lihtsalt „streikima“ hakata ja nõuda „inimväärsemaid“ töötingimusi –19-23°C. Soojemasse sattudes käib vein jälle edasi.

2. Suhkrut on liiga palju ja pärm (iseäranis nõrgem metsik pärm) sureb ära. Virde lahjendamine võib sel puhul aidata. Kui selles staadiumis lugeda vein valmisolevaks, siis on ta tõenäoliselt liiga lahja, st alkoholiprotsent on liiga madal.

3. Veinil on liiga soe. Veinipärm hukkub pikemaajalise üle 25°C keskkonnas viibimise järel.

Et vältida liiga varajast käärimise lõpetamist ja pudeldamist, peaks alati hüdromeetriga üle kontrollima, kas virdes on veel suhkrut, mida saab alkoholiks kääritada või mitte. Vastasel korral võib pudelis alata teine käärimine ning kui see pole olnud eesmärk omaette, on vein rikutud.

Käärimise lõpetamise etapid:

1. Tee kindlaks, et vein on lõpuni käärinud. Selleks jälgi vesilukku, kust mullitamine on peaaegu lõppenud või toimub väga harva. Mõõda hüdromeetriga suhkrusisaldust veinis. Ära karda korki/kaant avada, see õhk ei jõua mõõtmise ajal nii ruttu veini rikkuma hakata. Kui näit on nulli lähedal, siis on suhkur otsas ja võib hakata lõpetamisprotsesside juurde jõudma.

Samas võib veini käärimise ära lõpetada ka varem, kui kogu suhkur ei ole veel lõpuni ümber töödeldud, kuid veini kangus ja maitse tunduvad tegijale just õiged olevat.

2. Vala vein põhjasademe pealt teise nõusse, nii saad puhtama ja selgema veini. Kui teist samasuurt käärimisnõud ei ole, kalla korraks vein kõigisse kodus leiduvatesse õõnes nõudesse, viska käärimisnõu põhjasade ära, pese nõu puhtaks ja lase vein sinna tagasi.

3. Vabane süsihappegaasist. Kui süsihappegaas sisse jääb, ei taha vein hästi selgeks minna. Süsihappegaasist saab lahti näiteks kannu abil suure kaarega veini ühest nõust teise kallates, käärimisnõud keerutades ja raputades. Kogu protsess võiks toimuda ühe päeva jooksul.

4. Kui süsihappegaas ära peletatud, lisa käärimise peataja. Seejärel lisa vastavalt õpetusele selitajad ja lase veinil 3-4 päeva rahus seista ja selgineda. Kaas/kork ja vesilukk olgu samal ajal ikka peal.

Veini saab selgeks ka vahustatud munavalget veinile lisades – munavalge vajub põhja ja võtab kogu hõljumi endaga kaasa. Valgete veinide selitamiseks kasutatakse ka bentoniiti. Jahe ruum – 12-15 °C aitab ka alati veini selginemisele kaasa.

Kui silma järgi vein selge tundub, võib hakata pudelitesse villima. Või jätta korralikult korgiga (mitte vesilukuga) suletuna klaaspudelisse laagerduma mõneks kuuks kuni paariks aastaks, enne kui pudelitesse villida.